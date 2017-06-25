Израиль вновь атаковал позиции сирийской армии на Голанах

пресс-служба ЦАХАЛа

БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской правительственной армии заявило, что ВВС Израиля вновь атаковали их позиции на Голанских высотах.

В заявлении командования, поступившем в распоряжение РИА Новости, указано, в частности, что "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций".

Сирийские военные также сообщили об "успешном отражении масштабной атаки террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе города Аль-Баас в окрестностях Кунейтры".

Это не первый подобный инцидент за два дня. Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация уничтожила два танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России, ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат ан-Нусры", а не по технике сирийских правительственных войск. По его словам, израильтяне нанесли удар по месту, откуда велся обстрел, в результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов. Источник также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.