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    Израиль вновь атаковал позиции сирийской армии на Голанах

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (297)

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    Согласно заявлению командования сирийской правительственной армии, "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из позиций" на Голанских высотах.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    пресс-служба ЦАХАЛа

    БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской правительственной армии заявило, что ВВС Израиля вновь атаковали их позиции на Голанских высотах.

    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
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    В заявлении командования, поступившем в распоряжение РИА Новости, указано, в частности, что "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций".

    Сирийские военные также сообщили об "успешном отражении масштабной атаки террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе города Аль-Баас в окрестностях Кунейтры".

    Это не первый подобный инцидент за два дня. Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация уничтожила два танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

    Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России, ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат ан-Нусры", а не по технике сирийских правительственных войск. По его словам, израильтяне нанесли удар по месту, откуда велся обстрел, в результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов. Источник также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.

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