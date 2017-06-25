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    В мире

    Президент Турции потерял сознание на молитве в мечети

    (обновлено: )10610
    Как стало известно, Эрдогану стало плохо во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам утром. По его словам, ему стало плохо из-за давления, связанного с диабетом.
    Эрдоган после утренней молитвы в мечети
    hurriyet.com.tr

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок на утренней молитве в мечети, сообщает газета Hurriyet.

    Появилось видео, на котором Эрдоган наблюдает за тем, как его охранники бьют демонстрантов в США
    Канал Amerika'nın Sesi на youtube
    Появилось видео, где Эрдоган наблюдает за избиением демонстрантов в США

    По данным издания, сейчас глава государства чувствует себя хорошо.

    Как стало известно, Эрдогану стало плохо во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам утром.

    "Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом", — заявил Эрдоган.

    "Сейчас я в порядке", — добавил он.

    По информации газеты, когда Эрдогану стало плохо, к нему подбежали охранники, затем приехали врачи. Журналистов не пускали к мечети, президент дал интервью после окончания молитвы.

    hurriyet.com.tr
    Эрдоган после утренней молитвы в мечети

    Напомним, в воскресенье миллионы мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама.

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