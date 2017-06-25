Президент Турции потерял сознание на молитве в мечети

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок на утренней молитве в мечети, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, сейчас глава государства чувствует себя хорошо.

Как стало известно, Эрдогану стало плохо во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам утром.

"Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом", — заявил Эрдоган.

"Сейчас я в порядке", — добавил он.

По информации газеты, когда Эрдогану стало плохо, к нему подбежали охранники, затем приехали врачи. Журналистов не пускали к мечети, президент дал интервью после окончания молитвы.

hurriyet.com.tr Эрдоган после утренней молитвы в мечети

Напомним, в воскресенье миллионы мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама.