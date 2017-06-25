В США выбрали самую некрасивую собаку в мире

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В 29-ом конкурсе "Самая некрасивая собака в мире" в Калифорнии победил неаполитанский мастиф по кличке Марта. Несмотря на название, этот титул считается почетным, сообщает Русская служба ВВС.

Теперь хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз в размере 1500 долларов и отправится со своим питомцем в Нью-Йорк для участия в телешоу.

Марта — бывшая собака-спасатель, рассказала Ширли Зиндлер. Из-за плохого содержания животное почти ослепло, но после нескольких операций зрение восстановилось.

Сообщается, что в финале Марте противостояли еще 13 претендентов, но бурый мастиф с огромными челюстями сразу же стал любимцем публики и судей.

В конкурсе, который традиционно проводится на выставке в городе Петалума, как правило, участвуют собаки, взятые из приютов для животных. Одна из целей конкурса — убедить желающих взять собаку из приюта, но еще колеблющихся, что, даже несмотря на физические отклонения, эти животные любят своих владельцев и не равнодушны к вниманию зрителей.

Ранее сообщалось, что в правилах пользования метрополитеном Нью-Йорка сказано, что собак можно провозить только в том случае, если они находятся в контейнере для перевозки. В попытке обойти это правило жители города перевозят своих псов прямо в сумка, даже если собаки явно не карманные.