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    Не менее 12 человек погибли, более 20 пострадали при взрыве в Мосуле

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (630)

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    Взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник подорвал себя в толпе беженцев - жителей Мосула, пытавшихся покинуть осажденный город. По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.
    Ситуация в Мосуле
    REUTERS Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве в иракском Мосуле, устроенном террористом-смертником, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на иракских военных медиков.

    Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула
    World News в YouTube
    Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула

    Смотрите также: Руины иракского Мосула

    Как сообщается, взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник подорвал себя в толпе беженцев — жителей Мосула, пытавшихся покинуть осажденный город. "Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных", — рассказал агентству представитель ВС Ирака. По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.

    Телеканал Press TV сообщил, что иракской армии в субботу удалось организовать несколько безопасных коридоров, через которые мирные жители Мосула смогут покинуть город.

    Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков террористической группировки ИГ.

    Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.

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