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    Власти Колумбии задержали 8 человек по делу о взрыве в торговом центре

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    Министерство обороны Колумбии заявило, что четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в столице, а также в департаменте Толима в центре страны. Все подозреваемые предположительно состоят в радикальной группировке "Народное революционное движение".
    Взрыв в столице Колумбии
    @NoticiasRCN

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Власти Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в торговом центре в Боготе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Момент взрыва в центре Боготы. Видео
    Канал RT на Youtube
    Момент взрыва в центре Боготы

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    Министерство обороны страны заявило, что четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в столице, а также в департаменте Толима в центре страны. Все подозреваемые предположительно состоят в радикальной группировке "Народное революционное движение" (Popular Revolutionary Movement).

    Взрыв в торговом центре Andino колумбийской столицы Боготы произошел 17 июня. Жертвами взрыва стали три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек получили ранения. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

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