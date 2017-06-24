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    В Брюсселе открыли огонь по водителю, пытавшемуся совершить наезд - СМИ

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    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (115)

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    Полицейские патрулировали район вокзала "Брюссель-Запад". Они собирались проверить документы у водителя Mercedes, но когда стражи порядка подошли к автомобилю, он "сорвался с места".
    Полиция Бельгии. Архивное фото
    Associated Press Franziska Kraufmann

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Брюсселе водитель автомобиля попытался совершить наезд на полицейских. Об этом сообщает издание Libre.

    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    @lalibrebe
    Спецоперация бельгийских силовиков после теракта на центральном вокзале Брюсселя

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    Полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю. 

    По информации газеты, полицейские патрулировали район вокзала "Брюссель-Запад" (Bruxelles-Ouest). Они собирались проверить документы у водителя Mercedes. Когда стражи порядка подошли к автомобилю, он "сорвался с места".

    "Они успели отскочить и не пострадали. Они быстро отреагировали, дважды выстрелив", — цитирует издание заявление местной прокуратуры.

    Как сообщается, на автомобиле скорее всего был ворованный номерной знак. Водителю удалось скрыться с места происшествия.

    Ранее сообщалось, что террорист, нейтрализованный во вторник военными на центральном вокзале Брюсселя, пытался взорвать чемодан с гвоздями и газовыми баллонами, но бокс взорвался лишь частично.

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