наверх
24.06.201713:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Взрывы в Пакистане: число жертв превысило полсотни

    (обновлено: )2101
    Более 300 человек получили ранения в результате взрывов, прогремевших в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.
    Скорая в Пакистане
    REUTERS Mohammad Sajjad

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Количество жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 57 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службах спасения.

    Момент взрыва джипа в Киеве, Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Момент взрыва джипа в Киеве

    Согласно информации, более 300 человек получили ранения.

    Ранее сообщалось о 37 погибших.

    Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

    В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против