Взрывы в Пакистане: число жертв превысило полсотни

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Количество жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 57 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службах спасения.

Согласно информации, более 300 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.