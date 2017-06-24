Наивысший уровень опасности объявлен в Италии из-за аномальной жары

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Максимальный уровень угрозы – третий — объявлен в девяти итальянских городах в связи с установившейся жарой и засухой; по данным метеопортала ilmeteo.it, на выходных столбики термометров преодолеют 40-градусную отметку.

Минздрав Италии перед уикендом объявил высший уровень опасности в девяти крупных итальянских городах на севере и на востоке страны. В субботу под угрозой высоких температур будут Болонья, Больцано, Брешия, Перуджа и Турин. В воскресенье метеоугроза затронет Анкону, Кампобассо, Флоренцию, Пескару и ту же Перуджу. Жара, отмечает министерство, может иметь "негативные последствия не только для состояния активных и здоровых людей, но и тех, кто принадлежит к группам риска: это пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями".

Метеопортал ilmeteo.it отмечает, что пришедший на Апеннины африканский антициклон Харон позволит побить исторический температурный рекорд: нынешний июнь в Италии станет самым жарким за 150 лет наблюдений.

Установившаяся жара привела к засухе на большой части территории Италии. Уровень реки По, которая является крупнейшей в стране по площади водосборного бассейна, упал на 13 сантиметров всего лишь в 30 километрах от источников. На одном из наиболее полноводных участков По ее уровень опустился на три метра ниже обычной отметки. По оценкам крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, аномальная жара нанесла ущерб аграрному сектору Италии почти в 1 миллиард евро, представляя особую опасность для урожая помидоров.

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В сложившихся условиях правительство Паоло Джентилони из-за жары и недостатка воды объявило чрезвычайное положение в двух провинциях на севере страны: Перудже и Пьяченце. Введение аналогичных мер от центральных властей требует руководство Тосканы и острова Сардиния. Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, предписывающее ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья машин до сентября.