Белый дом усомнился в силе законопроекта о новых санкциях против РФ

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости Украина. Белый дом изучает проект санкций в отношении РФ, внесенный сенатом, так как есть опасения, как законопроект может быть реализован и достигнет ли он желаемых целей, рассказал в ходе брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Законопроект прошел сенат, сейчас Палата (представителей) рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь", — сказал он.

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На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у Белого дома опасения на счет этого законопроекта, Спайсер ответил: "Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей".

Он напомнил, что администрация Трампа считает, что существующие санкции против РФ показали свою эффективность.

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.