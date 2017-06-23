ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива, сообщил в пятницу газовый оператор страны Gaz-System.

"23 июня в 6.00 Gaz-System в связи с улучшением параметров качества природного газа возобновил отбор топлива в газотранспортную систему страны из газопровода "Ямал" ("Ямал-Европа" – ред.)", — говорится в сообщении.

В среду польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа". Он объяснил это тем, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP). Gaz-System прекратил прием газа 21 июня в 6.00. "Газпром" с середины четверга начал подавать газ контрактного качества в газотранспортную систему Польши, говорил журналистам представитель "Газпром экспорта".