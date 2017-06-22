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    В мире

    Окончательное решение по санкциям против РФ могут принять в июне

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (384)

    (обновлено: )17510
    Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Фактически речь идет о пролонгации экономических санкций на еще полгода без их изменения.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Окончательное решение о продлении экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ может быть принято до конца июня, сказал РИА новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

    "Это по-прежнему в руках мальтийского" председательства в Совете ЕС, которое продлиться до конца текущего месяца, сказал источник.

    Отвечая на уточняющий вопрос, может ли, таким образом, окончательное решение по санкциям быть принято до конца июня, собеседник агентства сказал: " Да, это возможно".

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    По словам источника, речь идет о пролонгации экономических санкций на еще полгода без их изменения.

    Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. 

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