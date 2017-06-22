Окончательное решение по санкциям против РФ могут принять в июне

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Окончательное решение о продлении экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ может быть принято до конца июня, сказал РИА новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

"Это по-прежнему в руках мальтийского" председательства в Совете ЕС, которое продлиться до конца текущего месяца, сказал источник.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли, таким образом, окончательное решение по санкциям быть принято до конца июня, собеседник агентства сказал: " Да, это возможно".

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По словам источника, речь идет о пролонгации экономических санкций на еще полгода без их изменения.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.