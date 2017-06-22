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    "Жестокий кенгуру". WikiLeaks рассекретил проект ЦРУ

    (обновлено: )31201
    Речь идет о проекте "Жестокий кенгуру": программа способна проникать в компьютерную сеть организации без прямого доступа и заражать подключенный к интернету компьютер.
    WikiLeaks
    Иллюстрация из открытых источников

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

    Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Цветение вишни" (CherryBlossom) был опубликован 15 июня.

    Wikileaks
    @wikileaks
    WikiLeaks опубликовал вторую часть документов о киберразведке ЦРУ

    Новая публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Жестокий кенгуру" (Brutal Kangaroo). Программа способна проникать в компьютерную сеть организации без прямого доступа. Она "заражает" подключенный к интернету компьютер сети и устанавливает на нем вредоносную программу "Жестокий кенгуру". Когда пользователь зараженного компьютера вставляет USB-устройство, на него автоматически устанавливается другая вредоносная программа, которая впоследствии передается на все компьютеры, к которым подключат данное устройство.

    WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

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