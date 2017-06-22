"Жестокий кенгуру". WikiLeaks рассекретил проект ЦРУ

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КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Цветение вишни" (CherryBlossom) был опубликован 15 июня.

Новая публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Жестокий кенгуру" (Brutal Kangaroo). Программа способна проникать в компьютерную сеть организации без прямого доступа. Она "заражает" подключенный к интернету компьютер сети и устанавливает на нем вредоносную программу "Жестокий кенгуру". Когда пользователь зараженного компьютера вставляет USB-устройство, на него автоматически устанавливается другая вредоносная программа, которая впоследствии передается на все компьютеры, к которым подключат данное устройство.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).