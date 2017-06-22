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    В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро

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    На сувенирной купюре номиналом 0 евро изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль.
    В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро
    dw

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Сувенирная купюра номиналом 0 евро выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается за 2,50 евро. На купюре изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль.

    В Австралии выпустили прозрачные купюры с анимацией. Видео
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    В Австралии выпустили прозрачные купюры с анимацией

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал на это свое официальное согласие, сообщает DW.

    "Идея пришла не случайно. В 1961-1990 годах изображение этого барка украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка", — сообщает издание.

    Корабль-предшественник "Горх Фока II" сейчас находится в порту Штральзунда. На его борту работает музей. После Второй мировой войны "Горх Фок I" 1933 года постройки попал по репарациям в Советский Союз, где носил имя "Товарищ". 

    Ранее сообщалось, что Резервный банк Австралии представил новые пятидолларовые купюры. В банкнотах, поступивших в оборот 1 сентября, сделано два прозрачных окошка, одно из которых проходит от одного края до другого.

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