В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Сувенирная купюра номиналом 0 евро выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается за 2,50 евро. На купюре изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал на это свое официальное согласие, сообщает DW.

"Идея пришла не случайно. В 1961-1990 годах изображение этого барка украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка", — сообщает издание.

Корабль-предшественник "Горх Фока II" сейчас находится в порту Штральзунда. На его борту работает музей. После Второй мировой войны "Горх Фок I" 1933 года постройки попал по репарациям в Советский Союз, где носил имя "Товарищ".

Ранее сообщалось, что Резервный банк Австралии представил новые пятидолларовые купюры. В банкнотах, поступивших в оборот 1 сентября, сделано два прозрачных окошка, одно из которых проходит от одного края до другого.