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    В Польше принят закон о сносе 500 памятников, "прославляющих коммунизм"

    (обновлено: )8602
    Согласно новым поправкам, сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". По данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.
    Парламент Польши. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм", передает корреспондент РИА Новости.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

    В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

    Согласно новым поправкам, сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". По данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

    Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

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