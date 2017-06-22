КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Возле Хьюстона в Техасе разбился истребитель ВВС США F-16 с комплектом боеприпасов, сообщает телеканал CBS.
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Самолет потерпел крушение после взлета с военной базы Эллингтон. После падения произошел пожар. Власти объявили эвакуацию населения в радиусе около полутора километров вокруг места падения. Эвакуация продлится примерно шесть часов.
Пилот успел катапультироваться и выжил, получив незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море.