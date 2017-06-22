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    В США из-за аномальной жары погибли четыре человека

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    Два человека - 72-летний мужчина и 87-летняя женщина - скончались от перегревания организма в штате Калифорния. Еще два человека скончались от жары в штате Нью-Мексико.
    Американцы спасаются от жары в бассейнах
    REUTERS / Eduardo Munoz

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли из-за аномально жаркой погоды, установившейся с понедельника в юго-западном регионе США, сообщает агентство Рейтер.

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    Два человека погибли в штате Калифорния. По данным местной газеты Mercury News, жертвами аномальной жары стали двое пожилых людей — 72-летний мужчина и 87-летняя женщина. Оба скончались от перегревания организма в городе Сан-Хосе в понедельник.

    Еще два человека скончались от жары в штате Нью-Мексико. По предварительным данным, двое мужчин в возрасте 57 и 21 года перегрелись во время велосипедной прогулки в национальном парке Carlsbad Caverns.

    Аномальная жара установилась в юго-западной части страны в понедельник. Во вторник из-за жары в аэропорту города Финикс (Аризона) были отменены несколько десятков авиарейсов.

    Необычно высокая температура также была зафиксирована в Неваде. Ожидается, что аномальная жара продержится в регионе до пятницы.

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    Как сообщалось ранее, в Японии за последнюю неделю почти 700 человек попали в больницы с тепловым ударом.

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