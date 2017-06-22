Белый дом ищет пути ослабления законопроекта по санкциям против РФ - СМИ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Администрация США работает с палатой представителей конгресса США, чтобы она ослабила принятый ранее сенатом законопроект по санкциям против России, пишет в электронной версии газета New York Times.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы", — говорится в материале.

Там указывается, что эти усилия администрации "нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России".

Издание отмечает, что палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, "сталкивается с выбором" между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом.

Как отмечается в материале, во вторник глава комитета по доходам и расходам палаты представителей республиканец Кевин Брэйди внес процедурное возражение по данному законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке".

Как отмечает, в свою очередь, газета Politico, сенат направил в палату представителей свои предложения по поводу упрощения ситуации. По этому поводу председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер заверил, что "все работают вместе" в данном направлении.

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Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

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Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.