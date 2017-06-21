Парламент Румынии отстранил правительство страны от власти

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Румынские парламентарии отстранили от власти правительство премьер-министра страны Сорина Гриндяну в результате голосования по вотуму недоверия, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, в поддержку вотума недоверия проголосовал 241 законодатель, семь выступили против. Для вынесения вотума недоверия правительству Румынии требовались 233 голоса.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Ранее национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки Кабмина под руководством Гриндяну. Участники заседания упрекнули его в срыве сроков выполнения правительственной программы. Все министры от парламентской коалиции подали в отставку.

Гриндяну заявлял, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу Кабинета министров от правящей СДП. В четверг исполком СДП выразил вотум недоверия правительству под руководством Гриндяну и исключил главу Кабмина из своих рядов.

Ранее сообщалось, что все члены Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов в правительстве Румынии подали в отставку. Отказавшийся покинуть пост глава Кабмина Сорин Гриндяну заявил, что пока не получал их заявлений об отставках.