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    В мире

    МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с самолетом Шойгу

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    Сообщается, что "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".
    Шведский флаг. Архивное фото
    flickr.com/ flo_p

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина, Людмила Божко. МИД Швеции пригласил российского посла после инцидента с сопровождением российским Су-27 на близком расстоянии шведского военного самолета.

    Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
    Канал Телеканал ЗВЕЗДА на youtube
    Появилось видео инцидента с самолетом Шойгу и истребителем НАТО

    "Российский посол приглашен в МИД Швеции в ближайшее время для разговора, в том числе и об инциденте, о котором сегодня сообщило ведомство ВС Швеции", — говорится в письменном комментарии пресс-службы МИД Швеции, присланном РИА Новости.

    Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский истребитель в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

    Как говорится в сообщении ВС Швеции, идентификация шведских полетов российскими самолетами не является необычным событием, но в этот раз "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".

    Шведские военные отмечают, что об инциденте сообщено в правительство страны.

    РИА Новости не располагает комментариями МО РФ.

    Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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