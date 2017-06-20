США не против, если Киев и Москва начнут договариваться вне "Минска-2"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США не стали бы возражать в том случае, если бы Украина и Россия договорились решать вопросы по каналам, не связанным с минскими договоренностями, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Если Россия и Украина решат объединиться и действовать по какому-то другому каналу, не связанному с минскими соглашениями, мы бы не стали возражать против этого. Но мы хотим, чтобы они продвигались вперед в рамках Минска сейчас", — сказала она.

Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Во вторник он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер отметил "большую вовлеченность" в ситуацию в Украине.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.