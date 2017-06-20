Данные почти 200 млн американских избирателей оказались в открытом доступе

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Занимающаяся анализом данных компания разместила в открытом интернет-доступе базу с информацией о 198 миллионах американских избирателей, сообщает издание Hill со ссылкой на компанию Deep Root Analytics.

Сообщается, что компанию Deep Root Analytics нанял Республиканский национальный комитет. Компания по ошибке разместила в интернете данные. Таким образом, сообщает издание, "любой, кто знал, где искать, смог бы скачать их без пароля".

"Мы берем на себя всю ответственность за эту ситуацию", — заявили в Deep Root Analytics.

База данных была размещена в облачном хранилище компании Amazon объемом 25 терабайт, который не был защищен паролем. Базу обнаружил исследователь занимающейся вопросами безопасности фирмы UpGuard Крис Викери. После обнаружения ошибки на облачном хранилище был установлен пароль.

В базе данных есть адреса, имена и "идентификационный номер Республиканского национального комитета". По данным издания, в открытом доступе находилась "смоделированная информация" о возможной позиции избирателя в том или ином политическом вопросе. Они касались экс-президента США Барака Обамы и нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Викери обнаружил "утечку" 12 июня. С 1 по 14 июня база данных оставалась незащищенной.

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