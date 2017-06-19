Напавший на жандармов в Париже скончался

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Совершивший нападение на сотрудников французской жандармерии в центре Парижа мужчина скончался, сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, его машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали.

"В автомобиле находилось оружие и взрывчатка, которая стала причиной взрыва. Мужчина скончался, расследование поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа. Происшествие вновь подтверждает, что уровень террористической угрозы во Франции чрезвычайно высок", — сказал министр журналистам.

"В настоящее время на месте происшествия работают саперы, чтобы подтвердить, что угрозы больше нет" — сказал представитель МВД.

В свою очередь информационный телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщает, что совершивший нападение мужчина был известен спецслужбам как потенциально представляющий угрозу государственной безопасности.

По данным телеканала, нападавшему было 33 года, он был известен французским спецслужбам как потенциально представляющий угрозу (статус "fiche S"). По словам источника, в машине злоумышленника найден автомат Калашникова, пистолеты и боеприпасы.