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    В МИД Британии приняли делегацию из Приднестровья

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    Вадим Красносельский встретился с российским послом в Лондоне и выступил перед студентами Оксфорда с лекцией на тему "историко-правовые основы государственности ПМР".
    Вадим Красносельский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Британии приняло с визитом лидера самопровозглашенного Приднестровья Вадима Красносельского. Кроме того, Красносельский встретился с российским послом в Лондоне и выступил перед студентами Оксфорда с лекцией на тему "историко-правовые основы государственности ПМР", сообщает News Maker.

    Власти Молдовы ранее обращались к Британии с просьбой не принимать делегации из Приднестровья, однако Лондон решил осуществить встречу. Официальный Кишинев потребовал разъяснений со стороны Лондона, и там сообщили о частном характере встречи и неизменной поддержке суверенитета Молдовы.

    Напомним, власти Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

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