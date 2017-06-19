В МИД Британии приняли делегацию из Приднестровья

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Британии приняло с визитом лидера самопровозглашенного Приднестровья Вадима Красносельского. Кроме того, Красносельский встретился с российским послом в Лондоне и выступил перед студентами Оксфорда с лекцией на тему "историко-правовые основы государственности ПМР", сообщает News Maker.

Власти Молдовы ранее обращались к Британии с просьбой не принимать делегации из Приднестровья, однако Лондон решил осуществить встречу. Официальный Кишинев потребовал разъяснений со стороны Лондона, и там сообщили о частном характере встречи и неизменной поддержке суверенитета Молдовы.

Напомним, власти Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.