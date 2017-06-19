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    В полиции Лондона сообщили о жертвах наезда фургона

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    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети (206)

    (обновлено: )9410
    Как отмечается, десять человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. Водитель фургона был задержан. Им оказался 48-летний мужчина. Его психическое состояние проверят.
    Наезд фургона на людей в Лондоне
    https://twitter.com/thomasvanhulle

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона 18 июня погиб один человек. Об этом сообщила полиция Лондона в своем Twitter.

    Смотрите также: Наезд на паломников у мечети в Лондоне

    Десять человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. Также полиция опровергла появившиеся ранее данные о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался автомобиль.

    Водитель фургона был задержан. Им оказался 48-летний мужчина. Его психическое состояние проверят.

    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

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