Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 65,6 млн

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. К концу минувшего года количество внутренне перемещенных лиц и беженцев из-за конфликтов по всему миру достигло рекордных 65,6 миллионов человек.

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"В конце 2016 года 65,6 миллионов человек были принудительно перемещены во всем мире", — приводит агентство Франс Пресс заявление ООН. Там говорится, что это новый беспрецедентно высокий показатель. Отмечается, что в 2015 году эта цифра составляла 65,3 миллиона.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.