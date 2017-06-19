Мужчина с ножом напал на людей у мечети в Лондоне, есть пострадавшие

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом мужчина выскочил из машины у мечети в Лондоне, в результате его нападения по меньшей мере один человек получил ранения, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на очевидцев.

Как пишет издание, белый мужчина с темными волосами был задержан полицейскими, при этом не уточняется, был ли это вооруженный ножом мужчина. Предположительно, машина была взята в аренду в Уэльсе.

"Я видел четыре или пять человек на земле. По меньшей мере у одного было ножевое ранение", — сообщил один из прихожан мечети. "Толпа поймала парня. Он пытался совершить то же, что было на Лондонском мосту", — добавил он.

При этом телеканал Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что двоим из троих мужчин, которые находились в фургоне, протаранившем толпу на северо-востоке Лондона, удалось бежать. "В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных — скрылись", — сказал очевидец.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.