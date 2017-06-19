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    ВМС США обнародовали имена погибших моряков с эсминца Fitzgerald

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    Останки семерых моряков, ранее объявленных пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля после того, как водолазы смогли пробраться туда 18 июня.
    Эсминец США после столкновения с торговым судном Японии
    Скриншот NHK

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. ВМС США официально подтвердили гибель семерых моряков с эсминца Fitzgerald и назвали их имена, сообщил 7-й флота ВМС США.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
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    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

    "Останки семерых моряков, ранее объявленных пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля после того, как водолазы смогли пробраться туда 18 июня", — говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.

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    Погибшими объявлены старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, а также специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.

    Как отметили в 7-м флоте, "проводится расследование инцидента".

    Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.

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