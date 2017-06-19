Не менее десяти человек ранены в результате наезда в Лондоне

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. По меньшей мере десять человек пострадали в результате происшествия с фургоном в Лондоне, сообщает газета Daily Mail.

Как сообщил очевидец телерадиокомпании Би-би-си, по меньшей мере три человека получили серьезные ранения.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.

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За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 были ранены.

@osamh_mb Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.