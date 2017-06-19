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    Движение Макрона и союзники получили 350 из 577 мест в Нацсобрании

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    Макрон - новый президент Франции (250)

    (обновлено: )10
    Согласно итоговым данным, предоставленным МВД Франции, правоцентристская партия "Республиканцы" - получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия - 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 18.
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Окончательные данные приводит МВД страны.

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Выборы во Франции: партия Макрона красиво сыграла и победила – политолог

    Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

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    Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.

    Ранее сообщалось, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

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