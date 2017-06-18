В США прокомментировали "расследование против Трампа"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп не находится под следствием за воспрепятствование правосудию. Об этом заявил один из юридических советников главы государства, главный юрисконсульт Американского центра за закон и правосудие Джей Секьюлоу.

"Я могу сказать однозначно — президент не находится и никогда не находился под расследованием за препятствование правосудию", — сказал Секьюлоу телеканалу NBC.

По его словам, Трамп "не боится расследования, и никакого расследования нет".

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Вопрос возник в связи с появлением ранее на этой неделе сообщения Трампа в Twitter, где он сообщил, что находится "под расследованием за увольнение бывшего директора ФБР, со стороны человека, который рекомендовал (Трампу) этого директора уволить".

Секьюлоу в интервью телекомпании CNN объяснил, что данное сообщение Трампа в Twitter было ответом на публикацию в газете Washington Post, которая ранее на этой неделе сообщила со ссылкой на источники, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ", ведет расследование против Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию.

Юрист отметил, что материал газеты "был основан на данных пяти неназваных источников". По его словам, "у этой информации нет подтверждения".

Секьюлоу также отметил, что СМИ "каждый день распространяют липовые новости". Поэтому, по его словам, президент активно пользуется социальными сетями для того, чтобы напрямую говорить с народом.

Телеведущий несколько раз возвращался к вопросу о расследовании и отметил, что "никто не сделал для популяризации материала в Washington Post больше, чем сам Трамп". Всякий раз он получал ответ о том, что в отношении президента не ведется никакого расследования.

В свою очередь, председатель ведущего расследование по "вмешательству РФ" в выборы в США комитета по разведке палаты представителей конгресса Девин Нунес заявил, что никаких взаимодействий между Трампом и представителями России не было. Как сообщила в воскресенье газета Politico, накануне Нунес выступил в штате Калифорния.

"Я объявил о том, что не думаю, что в данном случае было какое-то взаимодействие. И что произошло? Все ведущие газеты страны начали злобную клевету в отношении меня. Почему? Потому что я сказал правду, о том, что между Дональдом Трампом и русскими никогда не было взаимодействий", — отметил законодатель.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию.