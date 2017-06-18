В Британии предложили новую концепцию Brexit

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Великобритании предложили отказаться от стратегий "жесткого" или "мягкого" выхода страны из ЕС в пользу концепции "открытого" Brexit. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон.

"Мы намерены провести не мягкий или жесткий выход из Евросоюза, а открытый — такой, который позволит Великобритании по-прежнему быть повернутой к внешнему миру и вовлеченной в мировые процессы более, чем раньше", — написал министр в авторской статье в газете Sunday Times.

По мнению Джонсона, такой подход позволит Соединенному королевству "вернуться к своим истокам" и вновь стать глобальным участником не только рынка товаров, но и, в первую очередь, рынка услуг, на котором Лондон остается одним из лидеров.

Восстановление пограничного контроля не должно стать препятствием к экономическому сотрудничеству и обмену кадрами с внешним миром и ЕС, отметил Джонсон.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.