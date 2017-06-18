наверх
18.06.201723:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Британии предложили новую концепцию Brexit

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (504)

    (обновлено: )47
    Как заявил глава британского МИД Борис Джонсон, выход из Евросоюза должен быть таким, который позволит государству по-прежнему быть повернутым к внешнему миру и вовлеченным в мировые процессы.
    Борис Джонсон
    REUTERS Andrew Matthews/Pool

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Великобритании предложили отказаться от стратегий "жесткого" или "мягкого" выхода страны из ЕС в пользу концепции "открытого" Brexit. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: слова Путина, Лондон тянет с Brexit

    "Мы намерены провести не мягкий или жесткий выход из Евросоюза, а открытый — такой, который позволит Великобритании по-прежнему быть повернутой к внешнему миру и вовлеченной в мировые процессы более, чем раньше", — написал министр в авторской статье в газете Sunday Times.

    По мнению Джонсона, такой подход позволит Соединенному королевству "вернуться к своим истокам" и вновь стать глобальным участником не только рынка товаров, но и, в первую очередь, рынка услуг, на котором Лондон остается одним из лидеров.

    Восстановление пограничного контроля не должно стать препятствием к экономическому сотрудничеству и обмену кадрами с внешним миром и ЕС, отметил Джонсон.

    В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу