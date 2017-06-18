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    Состояние конгрессмена, раненного во время стрельбы под Вашингтоном, улучшилось

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    Как говорится в заявлении больницы MedStar, где сейчас находится политик, он "лучше реагирует и общается со своими любимыми". Ранее в больнице сообщали, что конгрессмену потребуются несколько дополнительных операций, на восстановление уйдут недели.
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    twitter.com/joshdcaplan

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Состояние конгрессмена Стива Скализа, раненного во время вооруженной атаки в среду, улучшилось с критического до серьезного после проведенных операций, передает агентство Блумберг.

    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Brendan Smialowski / AFP
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    Как говорится в заявлении больницы MedStar, где сейчас находится политик, он "лучше реагирует и общается со своими любимыми". Ранее в больнице сообщали, что конгрессмену потребуются несколько дополнительных операций, на восстановление уйдут недели.

    Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

    В ходе нападения Скализ получил ранение в бедро, были повреждены внутренние органы. Скализ потерял много крови, поэтому ему были сделаны несколько переливаний.

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