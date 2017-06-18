Второй тур парламентских выборов в воскресенье пройдет во Франции

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Согласно прогнозам социологов, движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" может завоевать до 80% мест в Национальном собрании (нижняя палата), получив самое широкое президентское большинство в истории Пятой республики (с 1958 года).

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Существовавшая на протяжении десятилетий фактически двухпартийная система растворилась: триумфально перехватившая в 2012 году власть у правоцентристов Социалистическая партия рассыпалась в результате неудачной пятилетки президента Франсуа Олланда, а "Республиканцы" так и не оправились от случившегося на президентских выборах скандала вокруг их кандидата Франсуа Фийона. Кроме того, правоцентристы оказались лишены яркого лидера уровня Николя Саркози, Алена Жюппе или того же Франсуа Фийона, не говоря уже о Жаке Шираке.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре, который прошел неделей ранее, кандидатам нужно было получить более 50% голосов. Таких оказалось лишь четверо — в остальных округах победители определятся по итогам второго тура, где для достижения успеха достаточно уже просто обойти соперника.

Среди "финалистов" оказались 454 кандидата "Вперед, республика" плюс еще 62 представителя союзной центристской партии "Демократическое движение" (MoDem), 264 кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы", 120 представителей "Национального фронта" Марин Ле Пен, 67 представителей левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, 65 кандидатов от Соцпартии, а также три десятка представителей миноритарных партий и движений или беспартийных.

Необходимо подчеркнуть, что первый тур парламентских выборов прошел при рекордно низкой явке: 48,71%. Очевидно, что многие разочарованные итогами президентских выборов сторонники потерпевших поражение кандидатов не пошли голосовать, что способствовало еще большему улучшению результата движения президента Франции.

Кроме того, "мейнстримная" позиция Макрона, который позиционирует себя как "ни правый и ни левый", поможет его сторонникам во втором туре получить поддержку избирателей проигравших кандидатов обоих политических лагерей.

Анализируя данные опросов избирателей, социологические институты прогнозируют безоговорочную победу сторонников Макрона, которые могут получить до 80% депутатских мест в нижней палате и будут полностью контролировать Национальное собрание.

Так, согласно исследованию компании OpinionWay, президентское большинство должно завоевать в Нацсобрании от 440 до 470 из 577 мандатов. "Республиканцы" могут рассчитывать на 70-90 мест, Соцпартия способна получить от 20 до 30, "Непокорившаяся Франция" — от 5 до 15, а "Национальный фронт" — от 1 до 5. Схожие цифры приводит институт Odoxa: "Вперед, республика" и MoDem — 430-460 мест, "Республиканцы" — 70-95, Соцпартия 25-35, "Непокорившаяся Франция" — 8-17, "Национальный фронт" 1-6.

Комментируя результаты первого тура и прогнозы, ряд французских наблюдателей высказали опасения относительно полного доминирования сторонников Макрона в парламенте. Глава государства эти заявления отверг. "Президент республики также высказался по поводу риска абсолютизма, о котором говорили некоторые, и подчеркнул, что это нам не грозит", — сказал журналистам представитель правительства Кристоф Кастанер.

Он отметил, что, по мнению Макрона, голоса представителей оппозиции в нижней палате "будут слышны". Кроме того, оппозиция широко представлена в Сенате (верхняя палата).