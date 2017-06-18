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    Мэр Боготы сообщил о террористической атаке в торговом центре

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    По словам мэра столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса, взрыв в торговом центре был террористической атакой, в результате погиб один человек, еще 11 получили ранения.
    Торговый центр, в котором произошел взрыв, в столице Колумбии
    @NoticiasRCN

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой.

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    "Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino", — написал Пеньялоса в своем Twitter, уточнив, что в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, в свою очередь, приказал провести расследование в связи с инцидентом и выразил свои соболезнования жертвам.

    Ранее СМИ сообщили, что посетителей одного из самых популярных торговых центров в Боготе эвакуируют после мощного взрыва. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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