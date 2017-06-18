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    Московиси: ЕС займет твердую позицию в переговорах по Brexit

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (503)

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    По словам еврокомиссара по экономике и финансам Пьер Московиси, основные сценарии выхода Великобритании из ЕС уже выработаны, идея состоит в разработке тесных связей во всех сферах.
    Флаги ЕС и Великобритании
    twitter.com/ImperioMundial

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Европейский союз займет дружелюбную и твердую позицию в переговорах по Brexit, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в интервью французскому изданию Journal Dimanche.

    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Великобритания в предвкушении "мягкого" Brexit

    "По Brexit мы не будем ни "жесткими", ни "мягкими", но дружелюбными и твердыми. Мы говорим о Brexit как таковом, с принципами совместной работы, уважением прав граждан и бюджетными обязательствами", — сказал Московиси.

    По словам еврокомиссара, основные сценарии выхода Великобритании из ЕС уже выработаны. "Все сценарии представлены, в том числе вариант того, что мы не достигнем соглашения к 29 марта 2019 года. Но это не то, чего бы мы хотели. Наша идея состоит в разработке тесных связей во всех сферах", — заключил Московиси.

    В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

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