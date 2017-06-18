Землетрясение на Лесбосе стало уникальным геологическим явлением

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Землетрясение, произошедшее 12 июня на Лесбосе и уничтожившее деревню Вриса, стало глобальным геологическим явлением, которое в ближайшее время будут изучать специалисты, заявил руководитель Организации антисейсмического проектирования и защиты, профессор Евфимий Ленкас в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Мощность сейсмического удара во Врисе соответствовал 9 баллам по шкале Рихтера, при том что сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в эпицентре в 6,1 балла. Разрушения были локализованы в одной точке, в то время как ближайшие окрестности не испытали такого удара, разрушения были рассеяны и меньшего масштаба, сказал профессор, указав, что за свой многолетний опыт в 50 крупных землетрясениях по всему миру не встречал подобного явления.

"Нас это напугало",- сказал учёный.

Землетрясение было вызвано подводным разломом длиной 25 километров, тянущимся с северо-запада на юго-восток. После основного подземного удара произошли 350 землетрясений магнитудой менее 5 баллов по шкале Рихтера. Все толчки пришли из того же разлома. Ученые считают, что афтершоки, возможно, немного сильнее обычного, и международные исследования показывают, что продолжается развитие геодинамических событий в этом регионе.

Профессор Ленкас сказал, что сейчас ученые желают, как бы парадоксально это ни казалось, нового землетрясения магнитудой порядка 5,5-5,6, чтобы убедиться, что процесс сейсмической активности завершается.

"Такое землетрясение будет гораздо меньше по сравнению с первоначальным и ни в коем случае не вызовет такие же разрушительные последствия, потому что его энергия будет по крайней мере в 20 раз меньше", — сказал ученый.

При этом процесс сейсмической активности продлится не менее двух месяцев, полагает он.

Между тем власти продолжают подсчитывать ущерб. Непригодными признаны 637 зданий. Пригодными признано 491 здание. Всего были обследованы 1128 зданий, в том числе 975 жилых домов. Среди них 529 домов после землетрясения стали непригодны для жилья.