Во Франции упал самолет с туристами, есть погибшие - СМИ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. На юго-западе Франции потерпел крушение туристический самолет. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

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В результате крушения два человека погибли.

Как сообщается, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. По данным телеканала, самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло.

Информации о личностях погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море.