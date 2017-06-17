наверх
18.06.201700:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Во Франции упал самолет с туристами, есть погибшие - СМИ

    (обновлено: )91102
    Согласно информации, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. Самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло.
    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. На юго-западе Франции потерпел крушение туристический самолет. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны
    Канал Cedric54 H на youtube
    Маневр не удался. На авиашоу во Франции разбился самолет

    Читайте также: Эксперт о природе роста тарифов на содержание придомового фонда

    В результате крушения два человека погибли.

    Как сообщается, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. По данным телеканала, самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло.

    Информации о личностях погибших пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада