В Италии паром столкнулся с причалом, 50 человек пострадали - СМИ

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина. На юге Италии в субботу пассажирский паром столкнулся с пирсом. В результате 50 человек попали в местную больницу с незначительными травмами.

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Инцидент произошел в момент швартовки корабля в порту Казамиччола-Терме на курортном острове Искья. Пассажиры готовились к высадке, от столкновения многие из них упали. Некоторых охватила паника: в начавшейся суматохе одни пассажиры стали бежать к выходу по телам других, отмечает газета Il Messaggero. К счастью, все пострадавшие отделались синяками и царапинами.

Корабль задержан руководством порта. По факту столкновения началась административная проверка, в ходе которой предстоит выяснить, что стало его причиной – человеческая ошибка или техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на пароме в Индонезии погибли три человека, судьба еще 84 — остается неизвестной.