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    На церемонии в честь дня рождения Елизаветы II гвардейцы упали в обморок

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    Как сообщается, во время парада в Лондоне температура воздуха поднялась до 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности. Пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары.
    В Лондоне на церемонии в честь дня рождения Елизаветы II гвардейцы упали в обморок
    Daily Express

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, в Великобритании во время церемонии по случаю дня рождения Королевы Елизаветы II несколько гвардейцев упали в обморок. Об этом сообщает Daily Express.

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    Во время парада в Лондоне температура воздуха поднялась до 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности. Пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары.

    "Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат", — сообщили в пресс-службе сухопутных сил страны.

    Ранее Королева Великобритании Елизавета Вторая отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.

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