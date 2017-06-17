На церемонии в честь дня рождения Елизаветы II гвардейцы упали в обморок

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, в Великобритании во время церемонии по случаю дня рождения Королевы Елизаветы II несколько гвардейцев упали в обморок. Об этом сообщает Daily Express.

Во время парада в Лондоне температура воздуха поднялась до 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности. Пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары.

"Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат", — сообщили в пресс-службе сухопутных сил страны.

Ранее Королева Великобритании Елизавета Вторая отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.