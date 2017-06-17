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    НАТО усилит присутствие в восточных странах альянса - СМИ

    (обновлено: )10
    Согласно информации командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, альянс усилит присутствие в восточных странах во время российско-белорусских учений "Запад-2017".
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит присутствие в восточных странах Альянса во время российско-белорусских учений "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года.

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    Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

    Ранее представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений "Славянское братство — 2017".

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