НАТО усилит присутствие в восточных странах альянса - СМИ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит присутствие в восточных странах Альянса во время российско-белорусских учений "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года.

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Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Ранее представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений "Славянское братство — 2017".