Черное море изменило цвет - NASA

NASA

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Ученые из NASA получили новые космические снимки, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, передает Daily Mail.

"Aqua Satellite NASA получил потрясающий образ Черного моря из космоса, на котором видно, как бирюзовые разводы доминируют, среди, как правило, темно-синей воды", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что на снимках видно, что Черное море, самое темное море в мире, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего специалисты увидели бирюзовый — гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

По мнению ученых, это связано с мощным морским течением, которое принесло в Черное море огромное количество фитопланктона, а именно одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов. Эти микроорганизмы и стали причиной изменения цвета воды.

"Пролив Босфор в Стамбуле становится бирюзовым в летнее время. NASA сообщает, что уникальный цвет стал преобладать из-за фитопланктона в Черном море", — написано в сообщении TrtWorld в Twitter.

Ранее сообщалось, что сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" на берегу Черного моря нашли останки древнего хоботного — мамонта или мастодонта.