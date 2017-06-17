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    В мире

    Часть американцев уверены, что шоколадное молоко - от коричневых коров

    (обновлено: )8831
    По данным издания, десятилетиями исследователи констатируют низкий уровень осведомленности американцев о том, откуда вообще берутся продукты питания.
    Корова
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В США 7% населения считают, что шоколадное молоко получают от коричневых коров, передает Washington Post со ссылкой на результаты недавнего социологического опроса.

    Метровую шоколадную скульптуру создал ужгородский шоколатье
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    Шоколатье из Ужгорода создал метровую шоколадную скульптуру

    По данным издания, десятилетиями исследователи констатируют низкий уровень осведомленности американцев о том, откуда вообще берутся продукты питания.

    "Нас приучили думать, что когда нам нужна еда, — мы идем в магазин. Образовательная программа вообще не учит детей, откуда еда берется в магазине", — отметила Сесилия Уптон из некоммерческой организации FoodCorps, которая ведет лекции о еде и питании в начальных классах.

    Специалисты, пытающихся изменить подход к получению знаний о еде, напоминают, что информация о том, откуда берутся те или иные продукты, необходима для формирования навыков здорового питания.

    Напомним, по итогам четырех месяцев текущего года Украина экспортировала шоколада на $39 490 000.

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