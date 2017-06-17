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    В Италии запретили держать лобстеров во льду, чтобы те не страдали

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    В решении суда говорится, что, несмотря на то, что социальный обычай считает нормой варить ракообразных заживо, их "хранение в столь жестких температурах, способных вызвать страдания", нельзя назвать приемлемым.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Кассационный суд Италии запретил хранить лобстеров во льду перед приготовлением, так как это приносит им физическую боль.

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    Таким образом суд поддержал заявление группы борцов за права животных из Флоренции, которые подали иск против одного из местных рестораторов. Тот держал лобстеров со связанными клешнями в упаковках со льдом.

    Судьи постановили, что в данном случае речь идет о жестоком обращении с животными. В тексте решения говорится: несмотря на то, что социальный обычай считает нормой варить ракообразных заживо, их "хранение в столь жестких температурах, способных вызвать страдания", нельзя назвать приемлемым, особенно учитывая тот факт, что сейчас существуют системы, которые позволяют хранить лобстеров в "более уважительной манере".

    Владельца ресторана обязали выплатить штраф в 5 тысяч евро и судебные издержки.

    Ранее сообщалось, что в Луцке 21-летнего жителя города, который издевался над животными, приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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