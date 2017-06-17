В Италии запретили держать лобстеров во льду, чтобы те не страдали

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Кассационный суд Италии запретил хранить лобстеров во льду перед приготовлением, так как это приносит им физическую боль.

Таким образом суд поддержал заявление группы борцов за права животных из Флоренции, которые подали иск против одного из местных рестораторов. Тот держал лобстеров со связанными клешнями в упаковках со льдом.

Судьи постановили, что в данном случае речь идет о жестоком обращении с животными. В тексте решения говорится: несмотря на то, что социальный обычай считает нормой варить ракообразных заживо, их "хранение в столь жестких температурах, способных вызвать страдания", нельзя назвать приемлемым, особенно учитывая тот факт, что сейчас существуют системы, которые позволяют хранить лобстеров в "более уважительной манере".

Владельца ресторана обязали выплатить штраф в 5 тысяч евро и судебные издержки.

Ранее сообщалось, что в Луцке 21-летнего жителя города, который издевался над животными, приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.