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    В мире

    Действия США против Кубы не достигнут результата – власти

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (67)

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    Власти острова Свободы заявили, что "новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ".
    Флаг Республики Куба
    Associated Press Ramon Espinosa

    КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина. Новая политика Вашингтона по отношению к Кубе не достигнет своего результата, заявили власти острова Свободы.

    Обама на Кубе
    AFP PHOTO/Nicholas KAMM
    Прорыв блокады и встреча с Кастро. Спецкор о визите Обамы на Кубу

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. 

    "Новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа и рода доказано на протяжении почти семи десятилетий", – говорится в коммюнике кубинского правительства.

    Официальная Гавана считает заявления Трампа шагом назад в развитии отношений. Однако власти страны по-прежнему готовы к уважительному диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном, включая переговоры по остающимся нерешенными вопросам двусторонних отношений, но не позволят вмешиваться в свою политику.

    "Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе, включая ту, которая построена на давлении и навязывании, будет обречена на провал. Необходимые Кубе изменения, как это было в 1959 году и как мы это делаем сейчас в части обновления нашей экономической и социальной модели, будут сделаны самим кубинским народом", – говорится в заявлении правительства страны.

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    Власти Кубы также не приемлют критику Вашингтона в части прав человека. "США не находятся в условиях, когда они могут давать нам уроки (прав человека). У нас есть серьезные озабоченности в части уважения и гарантий прав человека в этой стране, где есть огромное число убийств, зверств и превышения полномочий полицейскими, в частности, против афроамериканского населения", — отмечается в коммюнике.

    Официальная Гавана в очередной раз отметила, что считает незаконным пребывание войск США на базе Гуантанамо на Кубе. "Мотивом для озабоченностей является и нарушения прав человека, совершенные США в других странах, такие как содержание без суда и следствия десятков заключенных на территории незаконно занятой базы в Гуантанамо, где их подвергали пыткам", — отметается в заявлении.

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    К другим подобным преступлениям Гавана относит внесудебные расправы и смерть гражданских лиц в результате бомбежек и использования дронов, развязывание войн против таких стран, как Ирак, основанных на ложной информации о якобы имеющемся у этих государств оружии массового поражения.

    Ранее в Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

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