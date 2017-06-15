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    Египет передал Саудовской Аравии два острова - спикер парламента

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    По словам спикера Палаты представителей Али Абделала, парламент Египта одобрил договор, уступив суверенитет над двумя необитаемыми островами Красного моря в пользу Саудовской Аравии.
    Египетский флаг
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина.  Парламент Египта одобрил передачу Саудовской Аравии двух островов в Красном море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на спикера Палаты представителей Али Абделала.

    Флаг Катара
    flickr.com/Banotat-Q6r
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    "Парламент Египта одобрил договор, уступив суверенитет над двумя необитаемыми островами Красного моря в пользу Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что теперь договор должен быть ратифицирован президентом Абдель Фаттах ас-Сиси, однако это лишь формальность.

    Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Египет и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписали соглашение об инвестиционном фонде на 16 миллиардов долларов.

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