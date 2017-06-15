Египет передал Саудовской Аравии два острова - спикер парламента

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Парламент Египта одобрил передачу Саудовской Аравии двух островов в Красном море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на спикера Палаты представителей Али Абделала.

"Парламент Египта одобрил договор, уступив суверенитет над двумя необитаемыми островами Красного моря в пользу Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь договор должен быть ратифицирован президентом Абдель Фаттах ас-Сиси, однако это лишь формальность.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Египет и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписали соглашение об инвестиционном фонде на 16 миллиардов долларов.