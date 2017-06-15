наверх
15.06.201722:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Автомобиль въехал на тротуар в Нью-Йорке, 10 человек пострадали - СМИ

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (196)

    (обновлено: )114
    ДТП произошло на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и 9-й авеню. Из десяти пострадавших один был госпитализирован, остальным прибывшие медики оказали первую помощь на месте.
    Полиция и военные на улице Нью-Йорка
    TIMOTHY A. CLARY / AFP

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, 10 человек пострадали, сообщает New York Daily News.

    Смотрите также: Покушение на конгрессмена США, кадры с места происшествия

    Согласно этой информации, ДТП произошло на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и 9-й авеню.

    Из десяти пострадавших один был госпитализирован, остальным прибывшие медики оказали первую помощь на месте.

    Напомним, в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы