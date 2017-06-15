Автомобиль въехал на тротуар в Нью-Йорке, 10 человек пострадали - СМИ

TIMOTHY A. CLARY / AFP

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, 10 человек пострадали, сообщает New York Daily News.

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Согласно этой информации, ДТП произошло на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и 9-й авеню.

Из десяти пострадавших один был госпитализирован, остальным прибывшие медики оказали первую помощь на месте.

Напомним, в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.