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    Многотысячный пчелиный рой заблокировал небоскреб на Манхэттене

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    Как пояснила пчеловод Кэтрин Моррис, роение пчел является распространенным явлением, когда температура воздуха повышается. По словам другого пчеловода, Эндрю Коте, в этом сезоне в Нью-Йорке наблюдались уже десятки подобных инцидентов.
    Пчелы
    RIA News Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Двадцать тысяч европейских пчел заблокировали вход в штаб-квартиру крупной американской компании Vox Media в центре Манхэттена. Об этом сообщает издание The Verge, офис которого находится в заблокированном здании.

    Как пояснила пчеловод Кэтрин Моррис, роение пчел является распространенным явлением, когда температура воздуха повышается. По словам другого пчеловода, Эндрю Коте, в этом сезоне в Нью-Йорке наблюдались уже десятки подобных инцидентов. "Это столь же естественно, как котенок на дереве", — говорит он.

    В колонии пчел обычно размещается примерно от 30 тыс до 50 тыс пчел за один раз, но когда становится тепло, королевы производят много новых особей. По словам Морриса, в южной части Манхэттена есть несколько ульев в Battery Park, а также на крышах нескольких зданий в центре города.

    Напомним, ранее поединок Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сан-Диего" и "Колорадо" был прерван из-за атаки роя пчел.

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