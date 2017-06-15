Многотысячный пчелиный рой заблокировал небоскреб на Манхэттене

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Двадцать тысяч европейских пчел заблокировали вход в штаб-квартиру крупной американской компании Vox Media в центре Манхэттена. Об этом сообщает издание The Verge, офис которого находится в заблокированном здании.

Как пояснила пчеловод Кэтрин Моррис, роение пчел является распространенным явлением, когда температура воздуха повышается. По словам другого пчеловода, Эндрю Коте, в этом сезоне в Нью-Йорке наблюдались уже десятки подобных инцидентов. "Это столь же естественно, как котенок на дереве", — говорит он.

В колонии пчел обычно размещается примерно от 30 тыс до 50 тыс пчел за один раз, но когда становится тепло, королевы производят много новых особей. По словам Морриса, в южной части Манхэттена есть несколько ульев в Battery Park, а также на крышах нескольких зданий в центре города.

Напомним, ранее поединок Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сан-Диего" и "Колорадо" был прерван из-за атаки роя пчел.