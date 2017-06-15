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    В мире

    Самолет малайзийских ВС пропал с радаров, ведутся поиски

    (обновлено: )158
    По данным СМИ, самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 по Киеву) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.
    Самолет Королевских воздушных сил Малайзии Hawk 108
    cavok-aviation-photos.net

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии Hawk 108 пропал с радаров, ведется поисковая операция, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление ВС.

    По данным телеканала, самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 по Киеву) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

    В данный момент ведутся поисково-спасательные операции.

    Напомним, ранее в Мьянме военный самолет, на борту которого было более 100 человек, упал в море.

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