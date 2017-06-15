Самолет малайзийских ВС пропал с радаров, ведутся поиски

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии Hawk 108 пропал с радаров, ведется поисковая операция, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление ВС.

По данным телеканала, самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 по Киеву) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

В данный момент ведутся поисково-спасательные операции.

Напомним, ранее в Мьянме военный самолет, на борту которого было более 100 человек, упал в море.