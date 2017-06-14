Число жертв стрельбы в Сан-Франциско возросло

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли при стрельбе в Сан-Франциско, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на источники.

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Стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS. Сообщается, что среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.

По словам источника, стрелком, возможно, был недовольный работник.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.