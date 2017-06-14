наверх
14.06.201722:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв стрельбы в Сан-Франциско возросло

    (обновлено: )82
    Стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS. Сообщается, что среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.
    Стрельба в Сан-Франциско
    abc7.com

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли при стрельбе в Сан-Франциско, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на источники.

    Читайте также: Жить в Украине все страшнее: взрывы, пожары, стрельба

    Стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS. Сообщается, что среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.

    По словам источника, стрелком, возможно, был недовольный работник. 

    Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы