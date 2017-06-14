Умер митрополит Мексики

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. В Мехико в среду в возрасте 85 лет скончался архиепископ Антиохийской православной церкви, митрополит Мексиканский, Венесуэльский, Карибский и всей Центральной Америки Антоний Чедрауи.

"С большой скорбью объявляем, что митрополит Антонио Чедрауи отправился в дома господа Бога", — говорится в сообщении на сайте Антиохийской православной церкви в Мексике.

Чедрауи родился в Ливане в 1932 году. После принятия сана он был направлен в Мексику в 1966 году в качестве патриаршего викария Мексики, Венесуэлы, Центральной Америки и Карибского бассейна. Мексиканское гражданство получил в 1994 году.

Чедрауи был одним из влиятельных людей Мексики, дружил со многими президентами и политическими деятелями одной из самых больших католических стран мира.

Отпевание и прощание с Чедрауи пройдут в православном соборе Святых Петра и Павла в городе Уикскилукан штата Мехико, который был построен на средства митрополита.

Напомним, 31 мая умер бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар.